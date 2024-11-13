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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин отразил 38 из 42 бросков «Эдмонтона» и стал 3-й звездой матча, несмотря на поражение

«Айлендерс» проиграли «Ойлерс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.  В 10 играх в текущем сезоне у Сорокина 4 победы и 6 поражений (из них 3 – за пределами основного времени).

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