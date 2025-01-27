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Fujifilm удваивает инвестиции в материалы для ИИ-чипов на фоне роста их производ...

Fujifilm удваивает инвестиции в материалы для ИИ-чипов на фоне роста их производ...

Fujifilm удваивает инвестиции в материалы для ИИ-чипов на фоне роста их производства в США, Японии и Южной КорееНа фоне роста производства полупроводников в США, Японии и Южной Корее, компания Fujifilm, являющаяся не только производителем фотоаппаратов, но и крупным производителем сырья для полупроводниковой промышленности и одним из немногих поставщиков сверхчистых фоторезистов для EUV-литографии, удваивает инвестиции в производство материалов для чипов, нацелившись на рынок объёмом $3,2 млрд к 2030 году.

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