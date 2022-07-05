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Мы еë спасали

Мы еë спасали

Лесная земляника росла у нас и на границе с соседним участком еще задолго до того, как мы посадили туи, да и вообще до знакомства с соседями того участка .

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