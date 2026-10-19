Жильцам общежития на улице Станкостроительной в Краснодаре предъявили требования оплатить от 900 тысяч до полутора миллионов рублей за фактическое проживание, отведя на погашение всего пять дней под угрозой выселения.
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