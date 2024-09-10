Уход из Селидова заманил ВСУ в клещи, "Азов"* попал в котёл под Нью-Йорком — неочевидные сводки СВО

Коллаж Царьграда64,8K прочтений Вчера Позиции в Селидове, уход из которого армии России вызвал уныние в соцсетях вчера, оказался сознательным манёвром — город сдают, чтобы потом охватить его с юга… вместе с теми, кто попытался его взять.