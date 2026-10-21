Футболисты «Боруссии» не стали пользоваться душем на стадионе « Сабаха ». Немецкая команда обыграла азербайджанскую на выезде со счетом 2:1 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
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