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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
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    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

PARI – лидер среди российских букмекеров по росту выручки в 2023-м, BetBoom – 2-й

PARI – лидер среди российских букмекеров по росту выручки в 2023-м, BetBoom – 2-й

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев сравнил показатели российских букмекеров в 2023 году. «Подведем итоги года в цифрах на основании финансовой отчетности: Самый большой рост выручки год к году у PARI (+142%), второй по росту – BetBoom (+130%).

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