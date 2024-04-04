PARI – лидер среди российских букмекеров по росту выручки в 2023-м, BetBoom – 2-й

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев сравнил показатели российских букмекеров в 2023 году. «Подведем итоги года в цифрах на основании финансовой отчетности: Самый большой рост выручки год к году у PARI (+142%), второй по росту – BetBoom (+130%).
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