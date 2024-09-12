Акции GameStop рухнули на 12% на фоне слабой выручки

Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники GameStop зафиксировал чистую прибыль во втором финансовом квартале, завершившемся 10 сентября, однако выручка сократилась почти на треть и оказалась ниже прогнозов рынка, пишет Yahoo! Finance.
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