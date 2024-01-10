Meta меняет политику в Instagram и Facebook для защиты подростков

Meta вводит изменения в Instagram и Facebook для защиты подростков, включая скрытие контента о самоповреждении и расстройствах пищевого поведения, а также ужесточение настроек контента для молодых пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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