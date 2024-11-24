ВАРЯГ РУС

А шо "ксаны" чекалы. Их там воспринимают " смачным подарунком". Чему удивляться или роптать. Не так давно они создавали из дiвчын добровольческие сексбатальоны для поддержки либидо своих побратымiв. а зараз вопят "РЯТУЙТЕ".