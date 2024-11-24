Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что украинские солдаты на линии фронта насилуют мобилизованных выпускниц Харьковского медицинского университета.
Лебедев: Боевики ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц медвуза
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Война, что вы хотите. Назвался груздем, полезай в кузовок.
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Скачемо дальше!
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11 час.
ВАРЯГ РУС
А шо "ксаны" чекалы. Их там воспринимают " смачным подарунком". Чему удивляться или роптать. Не так давно они создавали из дiвчын добровольческие сексбатальоны для поддержки либидо своих побратымiв. а зараз вопят "РЯТУЙТЕ".
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7 час.
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