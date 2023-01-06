Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Скабелка о 3:4 Б с «Амуром»: «Глупейшее удаление за 3 минуты до конца не позволило «Барысу» взять два очка»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Амуром» (3:4 Б). «Ребята молодцы, что я могу сказать? Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх