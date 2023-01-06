Скабелка о 3:4 Б с «Амуром»: «Глупейшее удаление за 3 минуты до конца не позволило «Барысу» взять два очка»

Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Амуром» (3:4 Б). «Ребята молодцы, что я могу сказать? Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру.
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