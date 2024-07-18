В Хабаровском крае объявили имена кандидатов на пост губернатора

Завершился период выдвижения кандидатов на пост губернатора Хабаровского края. Согласно информации избирательной комиссии Хабаровского края, было зарегистрировано 9 кандидатов: - Дмитрий Викторович Демешин, 02.
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