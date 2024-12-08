Подполковник Дэвис призвал США серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис призвал серьезно отнестись к предупреждениям главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва может нанести удар, в том числе по Вашингтону, если США продолжат эскалацию конфликта.
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