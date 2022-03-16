Товары для России застряли в пути: образовались огромные транспортные разрывы

Конфликт на Украине повлиял, помимо прочего, на транспортную логистику. Для российской экономики в связи с этим возникает большая проблема: будет ли товар приезжать в страну и наоборот — получится ли его отправлять покупателям в другие страны.
Конфликт на Украине повлиял, помимо прочего, на транспортную логистику. Для российской экономики в связи с этим возникает большая проблема: будет ли товар приезжать в страну и наоборот — получится ли его отправлять покупателям в другие страны.
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