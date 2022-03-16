365NEWS.BIZ

76 подписчиков

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Товары для России застряли в пути: образовались огромные транспортные разрывы

Конфликт на Украине повлиял, помимо прочего, на транспортную логистику. Для российской экономики в связи с этим возникает большая проблема: будет ли товар приезжать в страну и наоборот — получится ли его отправлять покупателям в другие страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх