Глава Роскосмоса Рогозин сообщил о намерении США отключить Россию от GPS

Соединенные штаты Америки рассматривают вероятность отключения России от системы навигации GPS. Об этом во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, написало РИА «Новости».