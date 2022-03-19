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Глава Роскосмоса Рогозин сообщил о намерении США отключить Россию от GPS

Глава Роскосмоса Рогозин сообщил о намерении США отключить Россию от GPS

Соединенные штаты Америки рассматривают вероятность отключения России от системы навигации GPS. Об этом во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, написало РИА «Новости».

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