Израиль правит США, а не наоборот: Global Times

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Отклонение Израилем призыва госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарной паузе в секторе Газа отражает падение влияния США на Ближнем Востоке и провал их глобального управления.
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