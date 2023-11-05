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Израиль правит США, а не наоборот: Global Times

Израиль правит США, а не наоборот: Global Times

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Отклонение Израилем призыва госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарной паузе в секторе Газа отражает падение влияния США на Ближнем Востоке и провал их глобального управления.

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Зоя Копань
Нечему удивляться, давно известно, что толстосумы еврейского происхождения теневое правительство США!
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