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В России уволенным после 1 марта станет проще заключать соцконтракты

В России уволенным после 1 марта станет проще заключать соцконтракты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым доход уволенного с 1 марта члена семьи и признанного безработным не будет учитываться при оценке дохода его семьи при заключении социального контракта, сообщает пресс-служба правительства.

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