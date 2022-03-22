В России уволенным после 1 марта станет проще заключать соцконтракты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым доход уволенного с 1 марта члена семьи и признанного безработным не будет учитываться при оценке дохода его семьи при заключении социального контракта, сообщает пресс-служба правительства.