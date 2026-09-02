В Ростове-на-Дону к ответственности привлечён лихач, устроивший ряд ДТП при попытке скрыться от полиции

Накануне в Ростове-на-Дону экипаж сотрудников отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции городского УМВД России заметил вилявший по проезжей части автомобиль Opel Antara и подал его водителю сигнал об остановке.
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