Происшествия
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Происшествия

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В Ростове-на-Дону к ответственности привлечён лихач, устроивший ряд ДТП при попытке скрыться от полиции

Накануне в Ростове-на-Дону экипаж сотрудников отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции городского УМВД России заметил вилявший по проезжей части автомобиль Opel Antara и подал его водителю сигнал об остановке.

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