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Аргументы и Факты

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Соскин раскрыл, какой новый удар получил Зеленский от Трампа

Соскин раскрыл, какой новый удар получил Зеленский от Трампа

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что заявление президента США Дональда Трампа с требованием к Европе вернуть Вашингтону средства, потраченные на военную поддержку Украины, стало серьёзным ударом для Владимира Зеленского.

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