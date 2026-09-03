Соскин раскрыл, какой новый удар получил Зеленский от Трампа

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что заявление президента США Дональда Трампа с требованием к Европе вернуть Вашингтону средства, потраченные на военную поддержку Украины, стало серьёзным ударом для Владимира Зеленского.
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