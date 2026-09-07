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Татар-информ

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Софья Дьякова: «Крысы – это стабильный житель Парижа. Видели их кучками»

Софья Дьякова: «Крысы – это стабильный житель Парижа. Видели их кучками»

В середине августа в Париже завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В плавании от Татарстана в составе сборной России выступили три человека, среди них и уроженка Казани Софья Дьякова.

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