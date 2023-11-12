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Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан третьей звездой матча с "Айлендерс"

Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан третьей звездой матча с "Айлендерс"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1)и был признан третьей звездой поединка.

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