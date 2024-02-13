Дистинг 14 февраля: значение, традиции и обряды праздника Елена ГалицкаяВместе с Днем всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, существует еще один праздник, обладающий языческим происхождением — Дистинг.
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