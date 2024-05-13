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Царьград

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"Запрашивают помощь и срочную эвакуацию": Инсайдер о ситуации в Волчанске. Бегство противника с поля боя

"Запрашивают помощь и срочную эвакуацию": Инсайдер о ситуации в Волчанске. Бегство противника с поля боя

Ситуация в Харьковской области для противника складывается худшим образом. Источники сообщает, что русская армия вошла в Волчанск и почти освободила Лукьянцы.

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