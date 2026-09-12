Iran’s Security Crackdown Runs Into Resistance From Within

Iran's parliament is trying to turn fears of foreign infiltration into law. But as lawmakers work through the legislation, the debate is exposing an increasingly awkward question for the Islamic Republic: How far should the state go in policing Iranians' contact with the outside world? At the center of that debate is Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf, who, at least publicly, is doing a balancing act.
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