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Появление роботакси Tesla Cybercab и Zoox заставило впервые за десятилетия пересмотреть стандарты краш-тестов

Появление роботакси Tesla Cybercab и Zoox заставило впервые за десятилетия пересмотреть стандарты краш-тестов

Параллельно Китай уже тестирует новые манекены THOR-AV с гибким тазом и готовит нормы для откинутых кресел Появление полностью беспилотных автомобилей без руля и педалей заставило регуляторов по обе стороны океана заняться тем, что откладывалось годами: пересмотром стандартов краш-тестов для пассажиров, которые больше не сидят прямо.

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