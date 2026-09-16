Появление роботакси Tesla Cybercab и Zoox заставило впервые за десятилетия пересмотреть стандарты краш-тестов

Параллельно Китай уже тестирует новые манекены THOR-AV с гибким тазом и готовит нормы для откинутых кресел Появление полностью беспилотных автомобилей без руля и педалей заставило регуляторов по обе стороны океана заняться тем, что откладывалось годами: пересмотром стандартов краш-тестов для пассажиров, которые больше не сидят прямо.
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