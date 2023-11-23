Добрый Мир
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Добрый Мир

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На Украине раскритиковали Зеленского после слов о России

На Украине раскритиковали Зеленского после слов о России

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на Владимира Зеленского о нежелании республики уступать территории России и намерении идти в конфликте до конца.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пока наркомана зе-ля будет жалеть президент Путин, ОН будет наглеть ещё больше!😎😱😜👈😀
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15 час.
Владимир Карпов
М-да-а ... Путин заявлял, что не собирается убивать Зелю, а Зеля в ответ собирается убить Путина ... !!! Какой-то театр абсурда творится (и это ещё мягко говоря ) !!! Как будто в игрушки (в войнушку) играют ...  А в это время наши ребята на СВО не играют, а реально воюют и гибнут ...!!!
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13 час.

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