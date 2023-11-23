На Украине раскритиковали Зеленского после слов о России

Владимир Карпов

М-да-а ... Путин заявлял, что не собирается убивать Зелю, а Зеля в ответ собирается убить Путина ... !!! Какой-то театр абсурда творится (и это ещё мягко говоря ) !!! Как будто в игрушки (в войнушку) играют ... А в это время наши ребята на СВО не играют, а реально воюют и гибнут ...!!!