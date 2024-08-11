Согласно новому исследованию, введение железных и алюминиевых наностержней в атмосферу Марса может искусственно вызвать парниковый эффект, что позволит достичь температуры поверхности более 10°C всего за несколько месяцев

Новое исследование показывает, что введение наностержней из железа и алюминия в атмосферу Марса может искусственно создать парниковый эффект, в результате чего температура поверхности достигнет более 10°C всего за несколько месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии