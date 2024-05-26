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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МЧС России отработали навыки тушения пожара на территории Академии РХБ защиты

Сотрудники МЧС России отработали навыки тушения пожара на территории Академии РХБ защиты

Сотрудники Главного управления МЧС России по Костромской области провели тренировочные пожарно-тактические учения в одной из казарм Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

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