Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Зарегистрироваться на него можно до 14 января Мэр Москвы Сергей Собянин на этой неделе через свой Телеграм-канал сообщил о дополнительных возможностях, которые есть у школьников, проходящих обучение по дополнительным программам углубленного уровня, для поступления в высшие учебные заведения.
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