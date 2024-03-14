Семьям Лабытнанги вручили сертификаты программы «Сотрудничество»

Две семьи собираются переехать из Лабытнанги в Тюмень, улучшив жилищные условия. Участникам программы «Сотрудничество» вручили жилищные сертификаты, сообщила в соцсети «ВКонтакте» глава города Марина Трескова.
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