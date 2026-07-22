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Женская НБА. «Сиэтл» примет «Миннесоту», «Индиана» сыграет с «Коннектикутом» и другие матчи

«Сиэтл» примет « Миннесоту », «Индиана» сыграет с « Коннектикутом ». Женская НБА  Регулярный чемпионат Лос-Анджелес – Финикс 22 июля .

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