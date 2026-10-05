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FiNE NEWS

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Как платить меньше за коммуналку: секреты экономии и все льготы на 2026 год

С 1 октября в Петербурге повысились тарифы на коммунальные услуги, но это не значит, что нужно смириться с большими счетами.

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