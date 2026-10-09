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Царьград

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Отремонтировали 3,6 км трассы к селу Сумы в Новосибирской области

Отремонтировали 3,6 км трассы к селу Сумы в Новосибирской области

В Новосибирской области после ремонта открыли участок трассы длиной 3,6 километра, который является единственной дорогой от села Сумы до Каргата.

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