Зеленского накрыло истерикой после объявления Трампа о договоренности с РФ

Зеленский пришел в ярость, когда Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Американский президент утверждает, что сделка необходима для снижения цен на топливо в США, но может привести к новому кризису в отношениях с Украиной и сателлитами по НАТО.