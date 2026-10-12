Зеленского накрыло истерикой после объявления Трампа о договоренности с РФ

Зеленский пришел в ярость, когда Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Американский президент утверждает, что сделка необходима для снижения цен на топливо в США, но может привести к новому кризису в отношениях с Украиной и сателлитами по НАТО.
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