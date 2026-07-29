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Глава FFF Диалло о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Проект вызывает много вопросов, у нас не было никакой информации. Деталей нет, хотя он касается крупнейшего турнира в мире»

Президент Футбольной федерации Франции (FFF) Филипп Диалло выразил сомнения по поводу планов ФИФА продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

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