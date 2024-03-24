Свежий трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили новому DLC-бойцу Сразу по...

Свежий трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising посвятили новому DLC-бойцуСразу после церемонии награждения победителей Arc World Tour 2023 Cygames показала новый трейлер к своему файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising.
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