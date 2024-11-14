"Я думаю, что мы никогда не присоединим Крым обратно к Украине"Выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США Мэтт Гетц несколько месяцев назад объяснял чиновникам Пентагона, почему Крым и Донбасс останутся частью России.