"Я думаю, что мы никогда не присоединим Крым обратно к Украине"Выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США Мэтт Гетц несколько месяцев назад объяснял чиновникам Пентагона, почему Крым и Донбасс останутся частью России.
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