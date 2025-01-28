Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить руководителем группировки войск «Хортица», воюющей на донецком направлении, командующего сухопутными войсками Михаила Драпатого не приведет к победе Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР).
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