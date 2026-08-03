РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Каждый второй на приеме с ним. Педиатр рассказал о летнем вирусе

Каждый второй на приеме с ним. Педиатр рассказал о летнем вирусе

В Екатеринбурге педиатры фиксируют рост числа заразившихся энтеровирусом. Как рассказал «Новому Дню» педиатр Павел Созыкин, примерно каждый второй-третий ребенок в минувшие выходные на приеме у детского врача был с выраженной картиной этого заболевания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии