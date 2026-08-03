Каждый второй на приеме с ним. Педиатр рассказал о летнем вирусе

В Екатеринбурге педиатры фиксируют рост числа заразившихся энтеровирусом. Как рассказал «Новому Дню» педиатр Павел Созыкин, примерно каждый второй-третий ребенок в минувшие выходные на приеме у детского врача был с выраженной картиной этого заболевания.
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