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С самозанятых предложили снять ограничения по видам деятельности

С самозанятых предложили снять ограничения по видам деятельности

Для самозанятых в России необходимо снять ограничения и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС), сказано в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

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