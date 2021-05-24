С самозанятых предложили снять ограничения по видам деятельности

Для самозанятых в России необходимо снять ограничения и разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования (ФСС), сказано в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.