Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    всех вешатьЗаконы, повышающи...
  • Игорь Максаков
    К 7 годам ещё нужно прибавить десять на принудительные работы в местах тяжело доступных технике.Законы, повышающи...
  • Игорь Максаков
    Дурачьё и ворьё!В Пятигорске авто...

Не хотела вообще эту тему трогать, но вот достало. Достало нытьё в сети про "отказников Шереметьево"...

Не хотела вообще эту тему трогать, но вот достало. Достало нытьё в сети про "отказников Шереметьево"...

Люди, которые пытаются въехать в Россию через третьи страны после того, как пожили там, попользовались их социалкой, почувствовали, что там запахло жареным и скоро всем социальным благам "цветущего Запада" придет закономерный конец, особенно в отношении "беженцев" из Украины, решили, что пора присесть на российскую социалку, несмотря на то, что ещё вчера постили про ту самую Россию всякую хреномундию и лайкали оскорбительные для русских людей посты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
У меня другой вопрос, посему все приезжающие к нам в страну сразу присаживаются на нашу социалку, что они сделали для нашей страны хорошего???
Ответить
1 час.
наверх