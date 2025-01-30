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«На хер тебя и твою футбольную диктатуру». Фанаты «Штутгарта» вывесили баннер в адрес президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи

В матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов немецкий клуб дома проиграл со счетом 1:4 и вылетел из турнира.

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