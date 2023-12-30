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Звезду сериала "Глухарь" Алексея Черных похоронили на родине в Алтайском крае

Звезду сериала "Глухарь" Алексея Черных похоронили на родине в Алтайском крае

Артист умер в Москве, куда приехал проститься с коллегой по театру.На родине, в Алтайском крае, в последний путь проводили актёра Алексея Черных, который запомнился зрителям по сериалам "Глухарь" и "Ищейка".

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