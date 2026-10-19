В Геленджике 41-летнего местного жителя арестовали за поджог мусорных контейнеров, из-за которого муниципалитету был причинён ущерб на сумму около 250 тысяч рублей, и за кражу телефона у 67-летнего пенсионера на набережной.
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