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Царьград

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Оперная певица из Краснодара Анна Нетребко объявила о разводе с мужем

Оперная певица из Краснодара Анна Нетребко объявила о разводе с мужем

Причина разрыва отношений Нетребко с певцом Юсифом Эйвазовым не уточняется.Звезда оперной сцены Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым после 10 лет совместной жизни.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Отвратительная разжиревшая предательница!!! Могла бы прекрасно быть оч востребованной и в России. Так нет- кубанской кугутке Европы подавай!!
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15 час.

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