За смертельное ДТП на М-11 водитель иномарки получил 2,5 года условно

Он врезался в едущий впереди автомобиль В Петербурге Пушкинский районный суд вынес приговор в отношении водителя иномарки, который устроил смертельное ДТП на платной трассе М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург.
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