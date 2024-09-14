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Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии

Принц Уильям сделал важное заявление о завершении Кейт Миддлтон курса химиотерапии

В своем трогательном видео Кейт сообщила о том, что она находится в ремиссии после борьбы с раком. Это известие стало значимым моментом не только для их семьи, но и для поклонников, которые поддерживали ее на протяжении всего лечения.

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