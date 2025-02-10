В Думу внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, повышающего максимальную сумму ежегодных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК) для работающих пенсионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии