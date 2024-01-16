ВС РФ широким фронтом продвинулись в направлении Часов Яра: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 16 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Артёмовское направление: Как сообщил накануне военкор Станислав Обищенко, российские войска продвигаются в районах Богдановки, Ивановского и Хромово.
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