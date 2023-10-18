В Госдуме предложили дать отсрочку от армии учащимся за счет работодателя

Группа депутатов из фракции ЛДПР намерена представить в Госдуму законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для граждан, которые получают профессиональное обучение за счет работодателя, Предложения депутатов направлены на внесение поправок в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», пишет РБК.